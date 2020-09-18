banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Çiftçiler hazine buldu
Çiftçiler hazine buldu

Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"

KÖY MUHTARI VE KÖY SAKİNLERİYLE DE UYGULANAN HİZMETLER KONUSUNDA SOHBET EDEN MASATLI, “VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI VAR GÜCÜMÜZLE DEVAM ETTİRİYORUZ. GÖNÜLLERİ BULUŞTURAN YOLLAR İNŞA ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ. AMASYA’MIZIN KAZANIMLARINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN DEVAMLI ÇALIŞACAĞIZ” İFADELERİNİ KULLANDI.

AMASYA 18.09.2020, 15:10
2
Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova’ya bağlı Boyalı köyü yolunda Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılmakta olan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol ağının iyileştirilmesiyle vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat edebilmelerinin sağlanacağını belirten Vali Masatlı, asfalt çalışmalarında görev yapan personele tatlı ikram etti. Köy muhtarı ve köy sakinleriyle de uygulanan hizmetler konusunda sohbet eden Masatlı, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı var gücümüzle devam ettiriyoruz. Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz. Amasya’mızın kazanımlarına katkı sağlamak için devamlı çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan Boyalı köyündeki çalışma kapsamında 0,8 km 1. kat ve 7 km 2. kat olmak üzere toplamda 7,80 km’lik sathi asfalt kaplama gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378