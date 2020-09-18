Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"
KÖY MUHTARI VE KÖY SAKİNLERİYLE DE UYGULANAN HİZMETLER KONUSUNDA SOHBET EDEN MASATLI, “VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI VAR GÜCÜMÜZLE DEVAM ETTİRİYORUZ. GÖNÜLLERİ BULUŞTURAN YOLLAR İNŞA ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ. AMASYA’MIZIN KAZANIMLARINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN DEVAMLI ÇALIŞACAĞIZ” İFADELERİNİ KULLANDI.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova’ya bağlı Boyalı köyü yolunda Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılmakta olan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Yol ağının iyileştirilmesiyle vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat edebilmelerinin sağlanacağını belirten Vali Masatlı, asfalt çalışmalarında görev yapan personele tatlı ikram etti. Köy muhtarı ve köy sakinleriyle de uygulanan hizmetler konusunda sohbet eden Masatlı, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı var gücümüzle devam ettiriyoruz. Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz. Amasya’mızın kazanımlarına katkı sağlamak için devamlı çalışacağız” ifadelerini kullandı.
İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan Boyalı köyündeki çalışma kapsamında 0,8 km 1. kat ve 7 km 2. kat olmak üzere toplamda 7,80 km’lik sathi asfalt kaplama gerçekleştirilecek.
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