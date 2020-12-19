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Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin faaliyetlerine katılarak durdurulan araçlardaki sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
AMASYA 19.12.2020, 18:37
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin faaliyetlerine katılarak durdurulan araçlardaki sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
Kısıtlamadan muaf olan iş yeri ve esnafları ziyaret eden Vali Masatlı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı devlet-millet el ele verip tedbirlere tam olarak riayet edilmesiyle mücadelenin kazanılacağını belirtti.Denetimlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.
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