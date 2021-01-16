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Taşova’da kitap kurtları ödüllendirildi
Amasya’nın Taşova ilçesinde kütüphaneden en çok ödünç kitap alarak okuyan 10 kitap kurdu ödüllendirildi.
AMASYA 16.01.2021, 18:10
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Amasya’nın Taşova ilçesinde kütüphaneden en çok ödünç kitap alarak okuyan 10 kitap kurdu ödüllendirildi.
Şükrü Topaç, Neslihan Çolak, Medine Yıldız, Hamide Nur Yıldız, Elif Sena Al, Zehra Öztürk, Rumeysa Konyar, Ceren Naz Kaymak, Kaan Buğra Yüksel, Zeynep Asya Ünal ve Ayşenaz Al’a ödülleri Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ile Belediye Başkanı Bayram Öztürk tarafından verildi.Kitap okumanın faydalarına değinen Kaymakam Çelik ve Başkan Öztürk, öğrencilere başarılar diledi.
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