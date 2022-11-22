Suluova Belediyesi bisiklet yolu için çalışmalara başladı

Amasya’nın Suluova ilçesinde bisiklet kullanıcılarından gelen talepler üzerine Suluova Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı boyunca 5 kilometre uzunluğunda çift taraflı bisiklet yolu yapımına başlandı.

Bisiklet kullanıcılarının yanı sıra özellikle okul çağındaki çocukların yaya ve araç trafiğinden bisiklet kullanabilecekleri güvenli yol güzergahı bulamadıklarını hatırlatan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok , “Çocuklarımız daha huzurlu ve güvenli bir ortamda bisiklet kullansınlar diye gençlerimizden gelen talepler üzerine ilçe trafik komisyonu kararı doğrultusunda Atatürk Bulvarına bisiklet yolu yapılması için çalışmaları başlattık” dedi.

Bisiklet kullanımının sosyal hayat ve sağlık için önemli olduğuna değinen Fatih Üçok, çalışmaların devamında yeni bisiklet yolları kazandırmayı da planladıklarını söyledi.