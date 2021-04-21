Masatlı: “OSB’lerimizin marka değerini arttırıyoruz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ilin sanayi altyapısını güçlendirerek, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) marka değerini arttırdıklarını ifade etti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın(OKA) Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, Amasya, Merzifon ve Suluova Karma OSB ile Suluova Besi OSB’nin Mali Destek Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Törene Vali Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve ilgili OSB’lerin Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Amasya’da sanayi sektörünün gelişmesi adına önemli bir adım attıklarını kaydeden Masatlı, 2020 yılı Eylül ayında OKA mali destek çağrısına çıkma hazırlığı yaparken, yaptıkları öneriyle bu yıl bölgedeki sanayi altyapısının desteklenmesinin uygun olacağını dile getirdi.

Mali destek programında en büyük payı Amasya’nın aldığını söyleyen Masatlı, “Bu süreçte ilimizde faaliyet gösteren OSB’lerimizden, mevcut altyapı ihtiyaçları doğrultusunda proje hazırlamalarını istedik. Yapılan değerlendirmeler neticesinde OKA’nın Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına ilimizden yapılan 4 proje başvurusu da kabul edilmiş ve 8,8 milyon TL yatırım için yaklaşık 6,5 milyon TL destek sağlanmasına karar verilmiştir. Bugün ise söz konusu desteklerin aktarılması için gerekli imzaları atıyoruz. Bu Mali Destek Programında en büyük payı ise Amasya almıştır” dedi.

Merzifon OSB’de Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm Projesi Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 12 ay süreli olarak uygulanacak “Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm” projesi ile OSB’ye OSOS ve enerji izleme ve uyarı sistemi kurularak kurumsal kapasitesi artırılacak ve enerji ölçümlerinde zaman ve işgücü kaybı önlenecek. Enerji izleme ve uyarı sistemi ile firmaların enerji takibi akıllı sistem ile yönetilmesi sağlanacak, elektrik altyapısı yenilenecek ve OSB’nin Fiber optik altyapısı oluşturulacak.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi Müdürlüğü tarafından uygulanacak, projesi kapsamında OSB içerisindeki bozuk ve ulaşımı zorlaştıran yol temelinde iyileştirme yapılarak parkeli yol haline getirilecek.

OSB içerisindeki 140 adet hasarlı kanalizasyon/rögar kapakları, yağmur suyu bacaları, çemberler değiştirilip yenilenerek OSB içerisindeki araç trafiğine uygun hale getirilecek, OSB içerisindeki ulaşımı zorlaştıran bozuk yol kilitli parkeli yol haline getirilecek, OSB’deki içme suyu deposunu besleyen su motorlarına otomasyon sistemi kurulacak ve 90kW’lık güneş enerji sistemi (GES) kurularak elektrik maliyeti düşürülecek.

Amasya Organize Sanayi Bölgesi Katma Değerli Üretim Altyapılarının ve Yatırım Ortamlarının Geliştirilmesi Projesi ile ise, mermer kırma-eleme tesisi ile zemin üstü elektronik TIR kantarının kurulması, sıfır atık çöp konteynerleri alınması ve trafo binalarının yenilenmesi amaçlanıyor.

Amasya, Merzifon ve Suluova Karma OSB ile Suluova Besi OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanları ile OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından Mali Destek Protokolleri imzalandı.