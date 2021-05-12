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Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği

Amasya’da Türk Kızılay gönüllüleri Ramazan Bayramı öncesi şehitlikte temizlik yaptı.

AMASYA 12.05.2021, 13:56
Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği

Amasya’da Türk Kızılay gönüllüleri Ramazan Bayramı öncesi şehitlikte temizlik yaptı.

Şehit mezarlarını silip daha temiz bile hale getirmeye çalışan Kızılay gönüllüsü gençler ardından çiçek bırakıp başlarında dua ettiler.

Kızılay Amasya Şubesi yöneticisi Emre Kermen, “Ülkemizin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin mezarlarını daha temiz bir hale getirmeye çalıştık. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz” diye konuştu.
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