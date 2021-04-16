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Kaymakam Demirkale: "Ev ziyaretlerinden uzak durun"

Amasya’nın Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen kurallara duyarlılık gösterilmesini ve ev ziyaretlerinden kaçınılmasını istedi.

AMASYA 16.04.2021, 16:20
Kaymakam Demirkale: "Ev ziyaretlerinden uzak durun"

Amasya’nın Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen kurallara duyarlılık gösterilmesini ve ev ziyaretlerinden kaçınılmasını istedi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Komiser Ramazan Aktaş ile birlikte korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı. Denetimlerde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlerde ve pazar alanı ile çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaflarda belirlenen tedbirler kapsamlı şekilde kontroller edildi.

Ev içi ziyaretleri konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Demirkale, “Vatandaşlarımızdan ve işyeri sahiplerinden tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konularında uyarı ve hatırlatmalarda bulunduk. Genciyle yaşlısıyla herkesten salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını sürdürmelerini istiyoruz. Vaka sayılarını azaltmak elimizde. Ev ziyaretlerinden, iftar sahur vakitlerinde bir araya gelmekten kesinlikle kaçınalım. Sosyal yaşantımıza dikkat edip kurallara gösterdiğimiz duyarlılığımız elden bırakmayalım” dedi.
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