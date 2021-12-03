Engelliler, Kaymakamla birlikte kurum denetimi yaptı

Amasya’nın Taşova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Kaymakam Ahmet Gökcecik ve beraberindeki engelli vatandaşlar, kurumları denetledi.

Engelli vatandaşlara denetim yapan Kaymakam Ahmet Gökcecik, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilçe binasını denetimi sırasında akülü arabasıyla SGK binasına giren engelli vatandaşların geçişine uygun olmayacağı durumlarda kapıyı sökeceğini söyledi.

SGK binasında denetim gerçekleştiren Kaymakam Ahmet Gökcecik ve engelli vatandaşlar denetim sırasında herhangi bir zorlukla karşılaşmadı. Denetim sırasında özellikle görme engelli vatandaşları kaldırımda yürürken sıkıntı çekebileceklerine değindi. Kaymakam Ahmet Gökcecik, görme engelli vatandaşların kaldırımlarda karşılaştıkları sıkıntılardan en çarpıcı hâlini erken biten, hissedilebilir zemin olarak bilenen sarı yolların kurum içlerine kadar yapılması talimatını verdi.