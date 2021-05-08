Amasya’da operasyonda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Amasya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeği ‘Puslu’nun katılımıyla gerçekleşen operasyon sonrasında bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM şubesi ekipleri kent merkezine yakın bir koruluk alanda uyuşturucu gizlendiği ve satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği ‘Puslu’ ile arama yaptı. Aramada 1 kilogram bonzai bulundu. Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.V.Ç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.