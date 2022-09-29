Amasya ESOB’dan üyelerine avantaj sağlayacak anlaşma

Amasya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB), üyelerine avantajlı koşullar sağlayacak pos cihazı kampanyası anlaşmasını imzaladı.

Yapılan anlaşma gereği, odanın tüm üyelerinin İş Bankasından kullanacağı pos cihazlarında indirimli komisyon oranının uygulanmasının yanı sıra, yine her ay pos kullanım ücretlerinde daha düşük tutar alınması hususlarının protokole bağlandığı bildirildi.

Anlaşmayı, bankanın Amasya Şubesi Müdürü Ercan Tütüncüler ile birlikte imzalayan Amasya ESOB Başkanı İsa Köse, “Oda üyelerimize her konuda destek olmak yönetimimiz olarak bizlerin görevidir. Yaptığımız protokol neticesinde Amasya’da faal odamıza kayıtlı tüm esnaf ve sanatkarlarımıza İş Bankasından kullanacakları pos cihazlarında daha düşük komisyon ve daha düşük aylık pos kullanım ücreti uygulanması imkanı sağlanmış oldu. Konuyla ilgili üyelerimize bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.