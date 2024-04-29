ABD'li bankacılık devleri Citigroup ve JPMorgan, Türk lirasında uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Luis Costa'nın da aralarında bulunduğu Citi stratejistleri, bugün müşterilerine gönderdikleri bir notta, altı aylık vadeli sözleşmelere atıfta bulunarak, TL'nin önümüzdeki birkaç ay içinde daha iyi fon çekebileceğine inandıklarını belirterek lirada uzun pozisyon tavsiyesi verdi.

Citi stratejistleri, “Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır” dedi.

JPMorgan da geçen hafta TL için dolar karşısında pozisyon alınmasını tavsiye etmişti. JPMorgan stratejistleri, "Mart ayındaki sürpriz faiz artışının ardından TL'de risk getirisinin yeniden iyileştiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Analistler, "Cari işlemler hesabındaki yapısal iyileşme, ek sıkılaştırma ve vaat edilen mali disiplin sonrası cari fazla verilebilir. Mart ayındaki dolarizasyon baskısı, iyileşen reel getiri profili sonrası tersine dönebilir" dedi.

'TL VARLIKLARA İLGİ ARTTI'

Lira, bugün dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, Bloomberg'ten Kerim Karakaya'nın haberine göre, bankaların TL varlıklara yatırım tavsiyeleri sonrası iç ve dış piyasa işlemlerindeki getiri farklarının genişlemesi yabancı yatırımcıların liraya yatırım yaptığının sinyalini verdi.

Rakamlar, yurtdışındaki yatırımcıların dolar karşısında lira satın aldıklarını veya mart ayındaki yerel seçimler öncesinde aldığı kısa (short) pozisyonlarını gevşettiklerini gösteriyor.

Habere göre, yabancı yatırımcıların bu hamleleri, son 11 yılda istikrarlı bir şekilde dolar karşısında zayıflayan ve 2024'te yüzde 9 değer kaybeden TL için olumlu olabilir. Yine de, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini onarmayı hedeflemesi nedeniyle TL'deki bir değerlenme sınırlı kalabilir.

Para birimini yurt dışından gelen açığa satışlara karşı korumak için getirilen yabancı yatırımcılara yönelik swap kısıtlamaları da potansiyel kazançları sınırlıyor.

BBVA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika strateji direktörü Tufan Cömert, "Yerel seçimler öncesinde açılan bazı kısa pozisyonların tersine dönmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla liranın iyi işlem gördüğünü ve bunun da önümüzdeki dönemde döviz likiditesinin artacağı anlamına geldiğini belirtmek gerekir" açıklamasında bulundu.