20 yıldır sarraflık yapan Murat Polat, yaz döneminin ticari anlamda güzel geçtiğini ve altının orta ile uzun vadede iyi kazanç sağlayacağını söyleyerek, “Yaz dönemini kazasız belasız gayet iyi bir şekilde atlattık. Yaz döneminde ticari anlamda da herhangi bir şikayetimiz yok. Bizim sektörün yükselişini etkileyen faktörler nedir dersek de gurbetçilerimiz ve çiftlerin yaptığı düğünler. Altına olan talepten dolayı işlerimiz düşüyor ya da artıyor. Yaz döneminde de ister istemez altına talepten dolayı işlerimiz gayet iyiydi. Özellikle gurbetçi müşterilerimize de teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye geldikleri zaman sadece bizim sektörümüz için söylemiyorum, Türkiye’ye ayak bastıkları zaman bütün sektörleri canlandırıyorlar. Yeter ki biz işimize bakalım. Müşterimize ilgi alaka ve güler yüz gösterdikten sonra iş anlamında da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Altında bizim her zaman söylediğimiz sözümüz var; altın, güvenli bir liman. Müşterilerimiz yatırım amaçlı “Benim boşta Türk Liram var, bununla ne alabilirim” diye sordukları zaman biz onlara öncelikle altın diyoruz. Orta ve uzun vade için söyleyeyim altını alıp kullanmama gibi bir niyet varsa ziynet altına yönlendiriyoruz, bilezik almalarını tavsiye ediyoruz. Orta ve uzun vadede kesinlikle para kazanacaklardır. Hatta geçen bir müşterimizin ne alayım karar veremiyorum diye bir sorusu oldu. 1 yıl önce 10 bin TL’lik altın aldık, dolar aldık, Euro aldık. Altının 10 bine 17 bin TL gibi bir kazancı oldu. Dolar ve Euro da 10 bine 14 bin TL gibi kazanç sağlamış” dedi.



“Yeni sezona hazırlıklar başlıyor”

Düğün sezonunun bittiğini fakat çiftlerin yeni sezonda düğüne hazırlık için yüzük baktığını söyleyen Murat Polat, “Düğün sezonu bitti. Nasıl bitti dersek; bir sezonu kapattık ve diğer bir sezona hazırlık yapacağız. Bu da işte insanlar artık evlenmek için kız isteme dönemi başlıyor. Evlilik teklifi olacak. Bunun için çiftler öncelikle evlilik teklifi için tektaş bakıyor. Geliyorlar, pırlanta olsun, tektaşlar olsun satışları gayet güzel. O evlilik teklifini atlatan çiftlerimiz de alyans alışverişleri için, önümüzdeki yaza düğün hazırlıklarını yapmak için alyans alıyorlar. Alyans satışları şu an gayet güzel, ondan memnunuz. Önümüzdeki yaza hazırlık anlamında tektaş, alyans gibi ağır olmayan altın ürünleri satışları gayet güzel. Düğün olduktan sonra evli çiftlerin de zaten evliliği simgeleyen bir ürün olduğu için alyansta kesinlikle her zaman için satışı güzel ve bizim de memnun olduğumuz ürünler diyebilirim” ifadelerini kullandı.