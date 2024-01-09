Altın fiyatları Fed'in faiz indirim beklentilerinin yenidne kuvvetlenmesiyle birlikte yükselişe geçti.İSTANBUL (İGFA) - Altın fiyatları Fed'in faiz indirim beklentilerinin yenidne kuvvetlenmesiyle birlikte yükselişe geçti.
Altın yatırımcıları kritik ABD enflasyonu rakamlarını beklemeye devam ediyor. Aralık ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Güncel veri 11 Ocak Perşembe günü saat 16:30'da açıklanacak.
An itibariyle piyasalarda son durum şöyle:
Gram altın 1,956 TL
Çeyrek altın 3,349 TL
Yarım altın 6,697 TL
Cumhuriyet altını 13,584 TL
ONS altın 2,037 dolar