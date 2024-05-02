Alternatif Bank’ın 2024 yılının ilk çeyreğindeki konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, 71 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 66 milyar TL oldu. Öz kaynaklarını 6.8 milyar TL seviyesine yükselten Alternatif Bank’ın bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu %27,2 oldu. 2024’ün ilk çeyreğinde gösterdiği istikrarlı performansla birlikte, Alternatif Bank’ın konsolide net dönem karı ise 553 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Dijital bankacılığın kolaylığını insani dokunuşla birleştiriyoruz”

2024’ün ilk çeyreğini değerlendiren Alternatif Bank Genel Müdür Ozan Kırmızı, “Küresel ekonomiyi etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı yılın ilk çeyreğinde, paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek, hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ettik. Yılın ilk üç ayında yüksek aktif kalitemizi koruyarak etkin bir bilanço yönetimi gerçekleştirdik” dedi.



Alternatif Bank’ın elde ettiği başarılı sonuçlarda Bankanın yetkin çalışanlarının ve güçlü kurumsal yönetim standartlarının yanı sıra, bireysel ve dijitalleşme alanındaki yoğun eforunun da önemli olduğunu vurgulayan Ozan Kırmızı sözlerine şöyle devam etti: “Alternatif Bank olarak dijital ve bireysel bankacılıkta güçlü bir büyümeyle müşteri tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu anlamda önemli gördüğümüz kilometre taşlarımızdan birini daha hayata geçirerek yakın zamanda yenilenen mobil uygulamamızı müşterilerimizin kullanımına sunduk. Rekabette öne çıkmamızı sağlayan en önemli noktalardan biri olan dijital bankacılığın kolaylığını insan dokunuşuyla birleştirdiğimiz hizmet modelimiz ve yenilenen mobil uygulamamızla, müşterilerimize ihtiyaç duydukları anda kendilerine özel atanmış bankacılarıyla birebir iletişime geçme imkanı sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu çalışmalarla, Bankamızın bireysel ve dijital bankacılık alanındaki iddiasını ortaya koyduğumuza inanıyorum. “Üstün müşteri deneyimi” hedefimiz doğrultusunda, dijital kanallardan sunduğumuz kolaylık, hız ve hizmet çeşitliliği gibi faydalarla, müşterilerimizin hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz.”



“Engelsiz Bankacılık konusu özelinde Türkiye’deki ilk sosyal etki araştırmasını gerçekleştirdik”

Alternatif Bank’ın Engelsiz Bankacılık alanındaki çalışmalarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Ozan Kırmızı, “Alternatif Bank olarak 5 yıldır yürüttüğümüz Engelsiz Bankacılık çalışmalarımızla, bankacılık hizmetlerimizi herkesin erişebileceği şekilde tasarlamanın ve sunmanın önemine inanarak, ‘yardım temelli değil hak temelli’ bir yaklaşımla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamdaki en yeni çalışmalarımızdan biri de, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Bankacılık konusu özelinde Türkiye’de örnek olabilecek ilk kapsamlı sosyal etki araştırması oldu. Araştırmayla 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz çalışmaların erişilebilirlik ve engelleri kaldırmak noktasında, paydaşlarımız ve kamuoyu nezdinde nasıl bir etki ve farkındalık yarattığını ölçümledik. Araştırma, Bankamızın yaratmak istediği değişim ve etki hedefine ulaşma konusunda doğru adımlarla ilerlediğini objektif bir şekilde gösterdi. 6 ay süren çalışmayla elde ettiğimiz kapsamlı ölçümleme ve bulgular bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı şekillendirecek. Engelsiz Bankacılığı çalışan ve müşteri deneyiminde mükemmeliyet arayışımızın bir tamamlayıcısı ve marka kimliğimizin bir parçası olarak görerek bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”