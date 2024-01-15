Almanya’da çiftçilerin hükümetin tarımsal sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırma kararına yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Berlin’de çiftçiler, traktörleri ile birlikte Brandenburg Kapısı'nın önünde toplandı. Polis şehir merkezine daha fazla traktör alınmayacağını duyururken, çiftçilerin eylemine nakliyeciler başta olmak üzere başka meslek grupları da destek verdi. Çiftçiler, yaklaşık 6 bin araçla 17 Haziran Caddesi’ni ve çevresindeki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Berlin'deki büyük çiftçi eylemleri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, özellikle şehir içi otobüs seferleri zamanında yapılamadı. Banliyö tren seferlerinde de aksaklıklar yaşandı.

Hükümetin planladığı sübvansiyon kesintilerini geri çekmesini talep eden çiftçiler, sübvansiyon kesintileri nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını ve rekabetçi konumlarını kaybedeceklerini savunarak, hükümete istifa çağrısında bulundu. Çiftçiler, hükümetten tarımın geleceğini güvence altına almasını isteyerek, bunu yapabilmek için de maliyetleri karşılayabilen üretici fiyatları ve adil arazi fiyatlarının sağlanmasını, hayvancılığın yeniden yapılandırılması ve çevre dostu arazi kullanımı konusunda yeterli yardımın sağlanmasını talep ettiler.



“Yeter artık, bunu kabul etmeyeceğiz”

Çiftçi Federasyonu Başkanı Joachim Rukwied yaptığı konuşmada, çiftçilerin üretim yapmaya devam edebilmeleri için vergi artışlarının iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, çiftçilerin uzlaşmaya hazır olduğunu hatırlattı. Rukwied, fakat federal hükümetin önerilerini adil bulmadığını belirterek, “Vergi artırım tekliflerini geri çekin, sonra biz de geri çekiliriz. Yeter artık, bunu kabul etmeyeceğiz” dedi.

Konuşması sırasında sahnede bulunan Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner’e dönen Rukwied, "Biz Almanya'nın önemli bir parçasıyız, bunu unutmasanız iyi olur" ifadelerini kullandı.

Eylemde bir konuşmacı ise Bakan Lindner'e uyarı niteliğinde sarı kart göstererek, böyle devam ederse kartın kırmızıya dönüşebileceğini söyledi.



Çiftçiler Bakan Lindner’i yuhaladı

Gösteride konuşma yapan Baka Lindner, federal hükümetin tarımsal dizele yönelik vergi indirimlerini kademeli olarak kaldırmak istediğini doğrulayarak, federal bütçeden daha fazla devlet yardımı sözü veremeyeceğini açıkladı. Sübvansiyon kesintileriyle ilgili yeni bir taviz verilmeyeceğinin altını çizen Lindner, “Tarımsal motorine gelecekte herhangi bir destek verilmeyecek. Ne yazık ki bugün size federal bütçeden daha fazla hükümet yardımı sözü veremem. Ancak işinize yeniden daha fazla özgürlük ve daha fazla güven duymanızı sağlamak için birlikte çalışabiliriz. Bu durum geri çevrilmemesi gereken bir fırsat olabilir" dedi.

Çiftçiler, Bakan Lindner’i konuşması sırasında yuhalayarak, “Defol“, “Hükümet istifa“ ve “Halk biziz“ sloganları attı. Çiftçiler ayrıca ellerinde üzerlerinde “Yeter“, “Böyle devam edemez“ ve “Berlin bizim harabemiz“ yazan dövizler taşıdılar.

Tarım ve diğer örgütlerin yer aldığı ittifak, federal hükümetin tarım politikasına karşı yeni protestolar yapılması çağrısında bulundu. 20 Ocak'ta tarım bakanları arasında planlanan konferansa paralel olarak, Berlin'deki Yeşil Hafta Tarım Fuarı sırasında bir kez daha eylem yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz sene aralık ayında federal hükümet, bu yılki bütçe açığını kapatmak amacıyla tarım sektöründen 920 milyon euroluk kesinti yapmayı planlamış ve tarım araçlarına yönelik araç vergisi muafiyeti ve tarımsal mazot yakıta yönelik sübvansiyonların kaldırılması gündeme gelmişti.