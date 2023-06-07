Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda kurbanlık satmak isteyen üreticiler için yer kiralama süreci başladı. İlk günden yoğun bir talep oluşurken satıcılar Gelir Şube Müdürlüğü’ne 12 Haziran’a kadar ödeme yapabilecekler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Muttalip yolu 2’nci kilometrede bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Her yıl hayvan satıcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği alanda satış yapmak isteyen hayvan yetiştiricileri için yer kiralama süreci 6 Haziran itibariyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne kiralama ücretini ödemek isteyen kurbanlık satıcıları sürenin başladığı ilk günde yoğunluk oluşturdular.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kiralama ücretinin kapalı padoklar için 7500 TL, açık alanlar için 5000 TL olduğunu ve satıcıların Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi ile birlikte bu ücreti 12 Haziran’a kadar Gelir Şube Müdürlüğü’ne, 13 Haziran itibariyle ise doğrudan hayvan pazarına açılacak gişeye yatırabileceklerini ifade ettiler.

Kurban pazarında satışlar 13 Haziran’da başlayacak ve kurban bayramının üçüncü gününe kadar vatandaşlara hizmet verecek.