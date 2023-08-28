Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Genelkurmay Başkanı Metin Gürak’ı kabul ettiği belirtildi. Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda olduğu gibi askeri alanda da başarıyla geliştiği vurgulanan görüşmede, Gürak'ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra Azerbaycan’a yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekildi. Gürak’ın ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesine hizmet edeceğine olan güven dile getirilirken, Azerbaycan ile Türkiye askeri kurumları arasında verimli işbirliğinin hayata geçirildiği kaydedildi. Görüşmede ayrıca Azerbaycan'ın vatan muharebesindeki zaferinin önemi ve Azerbaycan ordusunun bu zaferi elde etmesinde sergilediği yüksek profesyonellik ve kahramanlığa vurgu yapıldı.

