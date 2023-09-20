Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Karabağ'daki mevcut durum konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ bölgesinde Ermeni silahlı kuvvetlerine bağlı keşif-sabotaj grupları tarafından terör saldırısı düzenlemek amacıyla mayın döşendiğini ve bunun sonucunda sivillerin, polislerin yaşamını yitirdiğini, aynı zamanda Azerbaycan ordusu birliklerinin havan ve çeşitli kalibreli silahlarla ateş altına alındığını belirtti. Aliyev, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde 9 Eylül’de sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması da dahil bu eylemlerin Azerbaycan’ın egemenliğine karşı Ermenistan’ın oluşturduğu ve desteklediği sözde rejimin kasıtlı provokasyonlarının devamı olduğunu kaydetti.



“Yalnızca askeri hedefler etkisiz hale getiriliyor”

Azerbaycan’ın bu tür provokatif ve kışkırtıcı eylemlerin önlenmesi için bölgede yerel nitelikli terör operasyonu başlattığını vurgulayan Aliyev, operasyonda sivil nüfus ve altyapının hedef alınmadığını, yalnızca askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Aliyev, yeniden entegrasyon konularını görüşmek için Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun temsilcilerinin birkaç kez müzakereye davet edildiğini ancak bunu reddettiklerini, operasyonun başlamasının ardından Ermenileri bir kez daha müzakereye davet ettiklerini belirtti. Aliyev, Karabağ’daki Ermeni güçlerin silahlarını bırakarak teslim olmaları durumunda terörle mücadele operasyonlarının durdurabileceğini vurguladı.



Blinken durumla ilgili endişesini dile getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Aliyev’i Karabağ'daki operasyonu durdurmaya ve gerilimi düşürmeye çağırdı. Anlaşmazlıkları çözmek için diyalogun sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Blinken, Aliyev’in operasyonu durdurmaya ve müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu kaydetti. Blinken, Bakü ile Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun temsilcileri arasında kurulacak diyalogun ABD tarafından desteklendiğini söyledi.