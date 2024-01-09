Aliağa Belediyesi, kentin önemli ihtiyaçlarından biri olan otobüs terminali sorununu ‘Mola Aliağa’ ile çözüyor. ‘Mola Aliağa’nın hemen arkasında çalışmaları devam eden ‘Botanik Park’ ile de Aliağa’ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılıyor.

İzmir- Çanakkale karayolu Aliağa geçişinde İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında halen Aliağa Belediyesi Akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde yapılmakta olan ‘Mola Aliağa’ ve ‘Botanik Park’ projesi hakkında bilgiler veren Başkan Serkan Acar “Botanik Parkımız ve Mola Aliağa’mız Aliağa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘Mola Aliağa’da çalışmalar hızla devam ediyor

Otogar ihtiyacından dolayı ‘Mola Aliağa’ projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Serkan Acar, “Mevzuatlar gereği Belediyemizin otogar yapma ve işletme yetkisi bulunmuyor. Bu yetki mevzuat gereği Büyükşehire verilmiş. Lakin Aliağa’mızda bir otogar ihtiyacımız olduğu da aşikâr. Elbette büyükşehrimiz bu konuda birgün proje gerçekleştirecektir. Ancak biz sorunu çözmek adına burada Mola Aliağa’nın inşaatına başladık ve şu anda da hızla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

‘Mola Aliağa’ Dinleme Tesisi görevi üstlenecek

‘Mola Aliağa’ hakkında bilgiler veren Başkan Serkan Acar, “Mola Aliağa’da 8 adet bilet satış yerimiz, bekleme salonu, otobüslerin yanaşabildiği peronlarımız olacak. Mola Aliağa bir yandan da dinleme tesisi görevi üstlenecek. Kafeteryaları ve restoranlarıyla vatandaşımız otobüs beklerken çayını içebileceği, yemeğini yiyebileceği bir tesise sahip olacağız” dedi.

“Botanik Parkımız ve Mola Aliağa’mız Aliağa’mıza hayırlı uğurlu olsun”

‘Mola Aliağa’nın yanında rengârenk çiçeklerin açacağı Botanik Park Projesi’nin Aliağa’ya ayrı bir güzellik katacağını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Botanik parkımızın yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından devam ediyor. Botanik Parkımızda Aliağa Sporumuzun ürün satış yeri olacak. Bunun yanında bir kafeterya bulunacak. Aynı zamanda Aliağa Belediyemizin fidanlık ve toprak üretim tesisinde üretilen fidan ve topraklarımızın burada satışı gerçekleştirilecek. Botanik Parkımızda aynı zamanda bitki heykelleri de yerleştirilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın keyifle fotoğraf çektirebilecekleri görsellerimiz ve heykellerimiz olacak. Botanik Parkımız ve Mola Aliağa’mız Aliağa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.