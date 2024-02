İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mamak’ta Çarşı İçi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, Fidan Çağlar isimli bir vatandaşla tartışma yaşadı. İYİ Parti lideri ile konuşan Fidan Çağlar, kıyafetlerini göstererek, "Üstümü başımı görüyorsun, daha ben eskilerimle duruyorum. Bari bölük bölük bölmeyin de, milletvekilliğinde güzelce aldınız da niye şimdi belediye başkanlığında ayrılıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz. Perişan oluyoruz" dedi.



"DEM’e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be"

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, Çağlar’a "zamanında biz seçtirdik" diye konuşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de tek başımıza girelim, görelim dedik. Hangi milletvekilini aldık biz. Oy vermeyin siz de. Niye benim yüzümden perişan oluyorsun. Şu ana kadar elbisendeki bu eskiliğin sebebi ben miyim? Mansur Bey’i seçtik, niye bunu düzeltemedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy, gidin Cumhuriyet Halk Partisini destekleyin, seçtirin. DEM’e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be."

Akşener, bu tartışmanın ardından "Bugün de CHP’liler organize oldu" yorumunu yaptı.



"Cumhuriyet Halk Partisini var etmek için mi kurulduk"

Akşener, esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir muhabirin 'Yaşanan bu tartışma sizce provokasyon mu? Yoksa spontane mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"İster bir vatandaşa böyle deyin densin, isterse kendiliğinden desin can baş üstünedir. Orada bir sorun yok. Ben isteyenim, o kişi oy verir vermez ayrı bir şey. İstediğiniz süre içerisinde seçmen veli nimet olmalıdır. Türkiye bunu kaçırdı. Biz bir siyasi partiyiz. Vatandaşın karşısına kendimizi tarttırmak üzere çıkabiliriz. Vatandaş bana der ki; 'Ey Meral Akşener kendini tarttırdın, seni sınıfta bırakıyorum' o zaman bana düşen hadi bakalım eyvallah demektir. Bizim partimiz başkalarının varlığını sağlamak üzere kurulmuş bir parti değil. Sizin ihtiyaçlarınızı gidermek için proje üreten, onun üzerine rekabet yapan ortamı oluşturmak için partiyi kurduk. Sayın İmamoğlu ve sayın Mansur Yavaş ile ilgili problemli bir cümle, kelime etmemeye çalışıyorum. Seçilmelerinde ister toz zerresi ister de x miktar payı olan bir insanım. Aleyhlerinde yanlış bir kelam etmemeye gayret ediyorum. Bu arkadaşlarımızın karşısına aday çıkartmak 'vurun kahpeye' anlamına gelmez. Biz Cumhuriyet Halk Partisini var etmek için mi kurulduk? Bizim partimizin mensupları kadar ve şahsen benim kadar her 2 taraftan da hakaret yiyen yoktur."