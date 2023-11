İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, İYİ belediyecilik vizyonuyla vatandaşlara yaşayan ve yaşatan şehirler inşa edeceklerini belirterek, can ve mal güvenliğini esas alan şehircilik anlayışıyla deprem risklerini proaktif olarak yönetebilen, sağlık, gıda, ulaşım ve barınma imkanlarına sahip, afetlere dirençli kentler inşa edeceklerini söyledi.



"İYİ Parti daima şerefle hizmet etmek için kuruldu"

İYİ Parti'nin güneşinin ilk günkü ışıltısını koruduğunu dile getiren Akşener, "Çünkü İYİ Parti, birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. İYİ Parti, siyaset simsarlarının kirli düzeni sürsün diye kurulmadı. İYİ Parti, ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı. Aksine İYİ Parti, hür ve müstakil bir yolda Türkiye’nin önünü açmak, Türk milletini hak ettiği yaşam standartlarına kavuşturmak ve memlekete daima şerefle hizmet etmek için kuruldu" dedi.



"Kutup siyasetinden nemalanan kim varsa hedefinde her zaman İYİ Parti oldu"

"İYİ Parti, Türk'ten rahatsız olanlara karşı Türk'ün adını bu memleketten silmeye çalışanlara karşı, Türksüz bir Türkiye düşleyenlere karşı göğsünü gere gere, 'ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilmek için kuruldu" diyerek sözlerine devam eden Akşener, İYİ Parti'nin güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi Türk milletiyle el ele verip küllerinden doğurmak için kurulduğunu söyledi. Akşener, "İYİ Parti'nin kurulması iktidarından muhalefetine, siyasetinden medyasına, milleti 5 yılda bir oy veren marabalar olarak gören, son 20 yılda kutuplaşmanın konforuna iyice alışan siyasi rant şımarığı ne kadar şer odağı varsa hepsinin rahatını bozdu. Türkiye'de siyaseti kendince dizayn etmeye çalışan, kutup siyasetinden nemalanan kim varsa hedefinde her zaman İYİ Parti oldu" ifadelerini kullandı.



"Birilerinin keyfini kaçırmaya, rahatını bozmaya devam edeceğiz"

Kuruldukları günden beri İYİ Parti'yi sağından solundan çekiştirip istikamet çizmeye çalışanların olduğunu savunan Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki olmaya da devam edecek. Varsın olsun. Biz İYİ Parti'yi muhtelif şer odaklarını mutlu etmek için kurmadık. Biz İYİ Parti'yi milletimizi mutlu etmek için kurduk. Onun için de ilk günkü gibi milletin emrinde çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde siyasetin yaşadığı tıkanıklığa karşı yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kutup siyasetine sıkıştırılıp birbirinin karşısına dikilen milletimiz için bir çıkış yolu olmaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın, birilerinin keyfini kaçırmaya, rahatını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya aynen devam edeceğiz."



"Dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar İYİ Parti analizleri kasıyorlar"

"Dün bu iktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar, bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti'ye kesmeye çalışıyorlar" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Kurdukları 'al gülüm, ver gülüm' çarkına çomak sokulsun istemiyorlar. İşte bu yüzden de dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar, bugün çıkıp utanmadan İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar ki; onların attığı çamur bize yapışmaz. Onların sürdüğü balçık, İYİ Parti güneşini sıvayamaz. Onların estirdikleri fırtınalar bizden toz dışında bir şey alamaz. Çünkü biz milletimize asla yalan söylemedik. Biz asla beytülmale el uzatmadık. Biz asla hırslarımıza teslim olmadık. Biz asla koltuk sevdasına esir olmadık. Biz asla milletimizin çağrısına kulak tıkamadık. Biz asla onlar gibi bozulmadık, çürümedik. Harama 'ne ala', batıla 'eyvallah' demedik. Eğilmedik, bükülmedik, asla boyun eğmedik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kendi günahlarını saklamak isteyenlerin İYİ Parti'yi özne yapmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin geleceğini marjinal akımlara, şer odaklarına, rant şebekelerine, Cumhuriyet'le, Atatürk'le, Türk milletiyle problemi olanlara teslim etmeyeceğiz. Tüm engellere, iftiralara, dedikodulara rağmen İYİ Parti olarak Türkiye'yi demokratik milli yükselişine mutlaka kavuşturacağız.”

Akşener, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini" dedi.