İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş’ta partililerle buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda yerel seçimler öncesinde partinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Mesut Dedeoğlu’nu partililere tanıttı.



“Çalışmaya devam ediyoruz”

Kahramanmaraş’ta İYİ Parti’nin çok daha ileri noktalara gelmesi için gayret ettiklerini ifade eden Akşener, “Kahramanmaraş’ta geçen dönem olduğu gibi bu dönemde milletvekili çıkaramadık. Kahramanmaraşlı kardeşlerim ne için bize oy vermediğini anlamak üzere çalışıyoruz, çalıştık. Ama vay biz bu kadar iyilik yaptık, niye bize oy vermediler demedik. Neyi eksik bıraktık? Kimlere ulaşamadık? Nasıl ulaşamadık? Biz neredeyiz? Biz nerede eksik kaldık, hangi durumda kaldık, onu çalıştık çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



“İyi belediyeciliği bu ülkeye ispat edeceğiz”

İşinin erbabı kaliteli isimlerle yerel seçimlere katılacaklarını dile getiren Akşener, “Mesut Dedeoğlu belediyeyi alacak ve belediyenin üstünde olan her türlü görevi, birinci sınıf kalmadan çalmadan, çaldırmadan, çaldırmadan haksızlık yapmadan yerine getirecek. Biz artık bu yerel seçimde yalnız, tek başımıza 81 bir ilde aday göstererek ve iddia ediyorum ki İzmir gibi, Kahramanmaraş gibi, Eskişehir gibi daha sonra açıklayacağımız pek çok yerdeki o gerçekten işinin erbabı adaylarımızla iyi belediyeciliği, sosyal belediyeciliği, proje belediyeciliğini nasıl yapılacağını bu ülkeye ispat edeceğiz. Biz 2028’de de Allah'ın izniyle milletimizin teveccühü ile biz bu ülkeyi yönetecek parti olacağız” diye konuştu.



“Gördük ki biz bu ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı’nı eleştiren Akşener, "Sonuç itibari ile en son 14 Mayıs, sonraki aşama ve kaybedilen bir seçim. Bu kaybedilen seçim elbette hepimizin payına düşen eksiklik vardır. Ama her siyasi parti kendi konumunu da değerlendirmek konumundadır. Bizim partiye bir alerji var zannediyordum, ama ilginç Sayın Babacan televizyonda ben hiç kimseden bir şey talep etmedim, kendi kendimize girecektik. Onlar talep etti. Ama seçim bittikten sonra kurumsal yapının vermiş olduğu milletvekilleri ile ilgili olarak da Deva Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi kıyma edildi. İttifak dediğiniz iş birliği, kurallar manzumesidir. O kurallar manzumesinde birbirinize karşı açık ve dürüst olacaksınız. Bu açık ve dürüstlüğü arkadaşlarınız da bilecek, gizli bir iş asla yapmayacaksınız. Çünkü sokakta sorulan sorulara cevap vermek zorunda olan partililer ve evlere giren adaylarınızdır. Onları mahcup edecek ve zora düşürecek iş yapmayacaksınız, yaptıysanız da gizlemeyeceksiniz. Sorumluluğu üstleneceksiniz, ondan sonra da saç saça baş başa bir görüntü vermeyeceksiniz. Bu saç saça mevzusunu bizim üstümüze bıraktılar bence sakıncası yok. Ama gördük ki biz bu ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok, seçmene de faydası yok. Önemli olan milletimizin düşündüğü ve bu seçim sonuçlarına göre de milletimizin bize ne kadar değer verdiği, bizi ne kadar önemsediği şimdi göreceğiz" dedi.