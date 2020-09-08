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Başkan Altınsoy: “İnandığımız yolda durmak yok”

AKSARAY’DA AK PARTİ ESKİL, SULTANHANI, ORTAKÖY VE AĞAÇÖREN 7. OLAĞAN İLÇE KONGRELERİ TAMAMLANDI. ESKİL’DE ALİ MUTLU, SULTANI’NDA İSHAK YUMUŞAK, ORTAKÖY’DE ZEKİ BABA VE AĞAÇÖREN’DE TAHSİN KÖSE 7. OLAĞAN İLÇE KONGRESİ’NDE YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

AKSARAY 08.09.2020, 13:06
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Başkan Altınsoy: “İnandığımız yolda durmak yok”

Aksaray’da AK Parti Eskil, Sultanhanı, Ortaköy ve Ağaçören 7. Olağan İlçe Kongreleri tamamlandı.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zembilci, Aksaray İl Koordinatörü ve Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile il, ilçe kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ve korona virüs (Covid-19) nedeniyle maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini en üst düzeyde tutulduğu 7. Olağan İlçe Kongrelerinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İlçe Kongrelerini değerlendiren Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti teşkilatlarının hizmet odaklı çalışan ve eser siyaseti yapan isimleri bir araya getirdiğinin altını çizerek, “Partimizde boş söz, boş vaat yoktur. Halka hizmet için buluştuğumuz bu çatı altında ülkemizi ilk on ekonomi arasına sokacak yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız yarın başkaları olacaktır ama hizmet yürüyüşü daima devam edecektir. Bugün AK Parti Türkiye’nin son 19 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları ile de ülkenin istikbaline taliptir. Birlik içinde, dirlik içinde daha da güçlü, daha da coşkulu, daha da heyecanlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi. “Davası ümmet ve vatan olanın derdi de büyük olur” diyen Başkan Altınsoy, “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, AK Parti artık sadece Türkiye’nin partisi ve umudu değildir. AK Parti Türkiye sınırlarını aşacak bir etki ve hayranlık ile milyonlarca Müslümanın ve mazlumun umudu, davası ve sevdasıdır. Milletimize hizmet yolunda hep birlikte, aynı gaye ve inanç ile tek yürek kenetlenmiş şekilde yürüyeceğiz. Biliyoruz ki; tek çaremiz birlik olmaktır, inşallah bu kutlu yürüyüşe Rabbimizin yardımı, teşkilatlarımızın samimi gayretleri ve halkımızın sahiplenmesiyle devam edeceğiz. AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak bu erdemli ve kutlu mücadelenin adanmışları olarak halkımıza ve ülkemize en iyi hizmet ve çabanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte daha güzel olana varmak için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü kılacağız. Kongrelerimizin ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

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