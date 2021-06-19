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Aksaray’da AKMEK’li kadınlar hünerlerini sergiledi

Aksaray Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezine bağlı Kadın Aktivite Merkezleri ve AKMEK’te eğitim alan kursiyerlerin el emeği yaptığı ürünler sergilendi.

AKSARAY 19.06.2021, 18:50
Aksaray’da AKMEK’li kadınlar hünerlerini sergiledi

Aksaray Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezine bağlı Kadın Aktivite Merkezleri ve AKMEK’te eğitim alan kursiyerlerin el emeği yaptığı ürünler sergilendi.

Aksaray Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında olan Bilim ve Sanat Günlerinin açılışı düzenlendi. Bilimsel etkinlikler, sportif faaliyetler, çocuk oyunları, kültürel tanıtımlar, sanatsal çalışmalarını canlı müzik eşliğinde Aksaraylı vatandaşların hizmetine sundu. Aksaray Belediyesi bünyesinde Kadın Aktivite ve AKMEK merkezlerinde kadınların ve kursiyerlerin el emeği göz nuru üretmiş olduğu ürünler görücüye çıktı. Canlı müzik eşliğinde stantları gezen vatandaşalar gördükleri eserleri beğenirken programa katılan çocuklar resimler yaparak gönüllerince eğlendiler. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ve eşi Merve Dinçer’le tek tek stantları gezerek kursiyerlerle halı dokuyarak vatandaşlarla sohbet etti. Gün boyu canlı müzik eşliğinde sergi alanını ziyaret eden vatandaşlar AKMEK tarafından yapılan sergiyi beğenerek, kurslara katılım sağlama istediğinde bulundu. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve Kültür İşleri Müdürlüğünce yürütülen kurslara kadınlar ve kursiyer adayları için kayıt açıldı. Onlarca vatandaş AKMEK ve Kadın Aktivite Merkezlerine kayıt yaptırdı.
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