Aksaray Belediyesi atölyelerinde maske üretim kapasitesi arttı
ÇİN’İN VUHAN EYALETİNDE ORTAYA ÇIKARAK DÜNYAYA YAYILAN VE ÜLKEMİZDE GÖRÜLEN KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) KARŞI EN ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMİ SOSYAL MESAFE, HİJYEN KURALLARI VE MASKE TAKILMASI. AKSARAY BELEDİYESİ, SALGININ İL GENELİNE DAHA FAZLA YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN AKMEK ATÖLYELERİNDE ÜRETTİĞİ MASKELERİN GÜNLÜK KAPASİTESİNİ ARTIRDI. ÜRETİLEN MASKELERİN TAMAMI ŞEHRE DAĞITILMAYA DEVAM EDİYOR.
Aksaray Belediyesi, korona virüs salgınının il geneline daha fazla yayılmasını önlemek için AKMEK atölyelerinde ürettiği maskelerin günlük kapasitesini artırdı. Üretilen maskelerin tamamı şehre dağıtılmaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, korona virüse karşı Aksaray Belediyesinin daha ilk günden itibaren çalışmalara başlayıp tedbirler aldığını aktardı. Sağlık Bakanlığının pandemi sürecinde almış olduğu kararlar doğrultusunda yerel yönetimler olarak gerekli önleyici tedbirleri aldıklarını kaydeden Başkan Dinçer, “Cumhurbaşkanımız ve hükumetimiz ülke bazında gerekli tedbirleri aldı ve almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız genelge yayınladı. Ülke genelinde bugüne kadar en geniş kapsamlı denetim çalışması başlatıldı. Biz de Aksaray’ımızda geniş kapsamlı denetim başlattık. Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı toplumun her kesimine duyarlı olmaları tavsiyesinde bulunduk” dedi. Aksaray Belediyesinin şehrin maske ihtiyacını karşılamak için AKMEK bünyesindeki atölyelerin maske üretim atölyesine dönüştürüldüğünü anlatan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Atölyelerimizde günlük olarak ürettiğimiz koruyucu maske kapasitesini artırdık. Biz daha önce 1 milyon hedefi koymuştuk. Ancak kapasitemizin artmasıyla bu sayı 2 milyon maskeye ulaştı. Ürettiğimiz maskeler günlük olarak şehrimiz geneline ekiplerimiz tarafından dağıtılıyor. Kamu kurumları, semt pazarları, banka şubeleri, şehir meydanları ve merkez köylerimize kadar ulaştırıyoruz. İnsanlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ürettiğimiz maskeler dağıtılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Alınacak tedbirlerle virüsün yayılmasının engellenebileceğini sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, “Aksaraylı hemşehrilerimize ‘Evde kal, sağlıklı kal’ çağrısını yenilemek istiyorum. Alacağımız tedbirler çok önemli. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına özen gösterelim. Mümkün olduğunca ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Kendi sağlımız ile birlikte ailemizin ve toplum sağlığını hep beraber koruyalım” çağrısında bulundu.
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25