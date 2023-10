AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" mottosuyla yapılacak 4. Olağanüstü Büyük Kongre'nin ardından Balıkesir İl Başkanı atamasının yapılacağını ve büyükşehir belediye başkan adayının açıklanacağı bilgisini verdi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin hizmetinde çalıştığını da belirten Çiftçi, Büyük Kongre'nin hayırlı olmasını diledi.



“Her seçimde milletimizin teveccühüne mazhar olduk”

AK Parti Balıkesir Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi konuşmasına, “7 Ekim 2023 tarihinde 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' mottosuyla icra edeceğimiz 4. Olağanüstü Büyük Kongre’miz öncesinde, geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz” ifadeleriyle başladı. Başkan Vekili Çiftçi konuşmasının devamında, “14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı' şiarıyla kurulan AK Parti’miz, 3 Kasım 2002’den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma; kısacası her alanda Türkiye’ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır” dedi.

AK Parti Balıkesir Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, 4. Olağanüstü Büyük Kongre’nin parti ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi. Çiftçi, “Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep Yeni Hep İleri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı AK Parti’mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre’mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.



“Balıkesir İl Başkanı ataması büyük kongre sonrasına kaldı”

Açıklamanın ardından basın mensuplarının soruları da yanıtlayan Vahdettin Çiftçi, AK Parti’deki kongre süreçlerini değerlendirerek il başkanı atamasıyla ilgili, “Bilindiği gibi normalde il ve ilçe kongreleri olduktan sonra büyük kongremiz oluyor ama Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu sefer Olağanüstü Kongre'miz erkene alındı. Mahalli seçimlerden sonra il ve ilçe kongreleri, muhtemelen de önümüzdeki sene Eylül-Ekim aylarında büyük kongremizi yapmış olacağız. Bunun yanında il başkanı belirleme sürecimiz neticelenmek üzere. Bilindiği gibi bununla ilgili temayül ve gerekli çalışmalar yapıldı. Şu anda Büyük Kongre'ye endekslendiğimiz için il başkanı ataması bunun sonrasında yapılacak. AK Parti marjinal ve küçük bir parti değil. Dolayısıyla metot ve yöntemleri vardır. Bunları belirlerken de en ince detaylara inerek, en sağlıklı yolu bulmaya gayret ediliyor. İnanıyoruz ki İl Başkanlığına atanacak kardeşimiz, arkadaşımız hepimizin takdirine şayan olacak. Bilgisi, becerisi, donanımıyla bu işi en güzel şekilde götürecek arkadaşımız il başkanı olacaktır. Atandığında hep beraber göreceğiz. Biz şimdiden İl Başkanı atanacak arkadaşımıza başarılar dilemekten başka bir şey diyemeyiz” ifadelerini kullandı.



“Büyük kongrenin akabinde 30 Büyükşehir Belediye Başkan adayımız açıklanacak”

AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi ayrıca Büyük Kongre sonrasında belediye başkan adaylarının belirleneceği konusunda da değerlendirmede bulundu. Çiftçi, “Büyük Kongremizde büyükşehir ve il belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ama büyükşehir belediye başkan adayları kongrenin hemen ardından açıklayacağız. Yani eskiden biliyorsunuz başkan adayları süreci biraz daha geriye bırakılırdı. O metot bu seçimde olmayacak, 30 Büyükşehir Belediyesinin başkan adayları büyük kongrenin hemen akabinde açıklanacak. Peyderpey de diğer illerdeki belediye başkan adayları açıklanacak. Yani şunun taahhüdünü verebiliriz, Aralık ayı sonu itibariyle bütün belediye başkan adaylarımız açıklanmış olacaktır” diye konuştu.