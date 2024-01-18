AK Parti’de 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayları açıklandı.

ATO Congresium’da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısında 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin Belediye Başkan Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Adaylar ise şu şekilde: “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adıyaman Belediye Başkanı Adayı Ziya Polat, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, Aksaray Evren Dinçer, Amasya Mehmet Uyanık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hakan Tütüncü, Ardahan Belediye Başkanı Adayı Yunus Baydar, Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan, Bayburt Belediye Başkanı Adayı Mete Memiş, Bilecik Belediye Başkanı Adayı Mustafa Yaman, Bolu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek, Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Halis Bilden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, Gümüşhane Belediye Başkanı Adayı Ercan Çimen, Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fırat Görgel, Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, Karaman Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Akgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan, Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sami Er, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Abdullah Erin, Muş Belediye Başkan Adayı, Feyat Asya, Nevşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Savran, Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yusuf Alemdar, Siirt Belediye Başkanı Adayı Ekrem Olğaç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şırnak Belediye Başkanı Adayı Mehmet Yarka, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cüneyt Yüksel, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Tunceli Belediye Başkanı Adayı Erkan Eroğlu, Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın. Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Yozgat Belediye Başkanı Adayı Celal Köse, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan.”