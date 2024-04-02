Kulislerde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin istifası istenebilir yarımları yapılıyor.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

6 İSİM TOPUN AĞZINDA

Mynet'in haberine göre AK Partililer, başarısız seçim sonuçlarından 6 ismi sorumlu tutuluyor. Bu isimler yarınki MYK'da gündeme gelecek.

Tepkilerin yoğunlaştığı isimler şunlar: