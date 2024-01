AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Gündelik işlerle, kısır döngülerle, yersiz telaşlarla vakit tüketmek yerine enerjimizi ufukların efendisi olacak bir Antalya için harcadığımız bir dönem olacak. Hepimizin yaşamaktan mutluluk duyduğu Antalya idealine hep birlikte ulaşacağız. 15 yıllık belediyecilik tecrübemizle, bilimsel bilginin ışığında oluşturduğumuz yol haritalarımızla Antalya’nın gelecek yolculuğuna hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Şehrin aydınlık yarınları için, yepyeni bir Antalya için kutlu bir yola çıktıklarına dikkat çeken Hakan Tütüncü, “Hepimizin yaşamaktan mutluluk duyduğu Antalya idealine hep birlikte ulaşacağız. Şahsımı bu büyük onura layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, partimize, Cumhur İttifakı’mıza ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim bütün hemşehrilerime şükran borçluyum. 2009’da başlayan Kepez yolculuğumuzu, üç dönem üst üste güven tazeleyerek sürdürdük. Görev yıllarımızın her gününü hep çok çalışarak geçirdik. Aradan geçen 15 yılda saymakla bitmez eserlerimizle, hayata geçirdiğimiz nice projelerimizle, eşine ender rastlanır bir değişim ve dönüşüm serüveniyle mümtaz bir belediyecilik pratiğini ortaya çıkarmış olmanın tarifsiz onurunu yaşıyoruz” dedi.

"En büyük gücümüz gönüllerdeki sevgilerdi"

Yolun en başında önce şehrin potansiyeline inandıklarını ifade eden Tütüncü, “En büyük gücümüz gönüllerdeki sevgilerdi. Kalpleri bir ideal etrafında birleştirdik. Sonra hep birlikte hedeflerimize yürüdük. Kazanan şehrimiz oldu. Başarmaya niyetiniz varsa bir yol bulup imkanlar oluşturmak ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek mümkün. Kepez’in 15 yılına bakınca işte bunu görüyoruz. Şimdi bu azmi, bu gayreti 19 İlçemizle bütün Antalya’ya taşıyacağız. Bunu da yine hep birlikte başaracağız” dedi.

“Hep birlikte el ele yol yürüyebilme motivasyonu olacaktır”

Tütüncü açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesinde yerini bulduğu şekliyle Antalya, şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir. İnsanlığın on binlerce yıllık yolculuğunda antik çağlardan bugüne nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Antalya, tarihin akışı içinde bu kente tutkuyla bağlanmış nice hükümdar, kahraman, sanatkar ve düşünce insanının izlerini hala kalbinde taşımaktadır. Şüphe yok ki bütün bunlar bir dünya şehir olma hedefine giden yolda büyük zenginliktir. Şimdi bize düşen, bu büyük zenginliği modern zamanların vizyonlarıyla yüksek bir ufukla dünya sahnesine çok daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Bu hedefe doğru en büyük gücümüz, şehrin bütün bileşenleriyle hep birlikte el ele yol yürüyebilme motivasyonu olacaktır. Bunu da insanı merkeze alarak sevginin ve saygının asaletiyle başaracağız.”

“Antalya’nın gelecek yolculuğuna hazırız”

Şehrin her noktasında hayatın her alanına dair yaşanan sorunları gayet iyi bildiklerini ifade eden Tütüncü, “Hemşehrilerimizin bizden beklentilerinin farkındayız. 15 yıllık belediyecilik tecrübemizle, bilimsel bilginin ışığında oluşturduğumuz yol haritalarımızla Antalya’nın gelecek yolculuğuna hazırız. 31 Mart 2024 sonrası başlayacak yeni dönem cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesini zirveye taşımış, yeni nesil belediyecilik uygulamalarıyla takip edilen ve örnek alınan, dünyanın yıldızı parlayan şehirleri arasında yer almış bir Antalya hedefine doğru yol aldığımız müstesna bir dönem olacak. Kalpleri sevgiyle birleştirdiğimiz, bütün şehir olarak hep birlikte çok çalışarak müşterek bir gelecek inşasına odaklandığımız, Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Antalya’mızın her karışını nakış nakış işlediğimiz bir dönem olacak. Ortak aklın rehberliğinde şehrin potansiyelini modern dünyanın takip ettiği vizyonlarla buluşturarak bütün hemşehrilerimizin yerel yönetimlerden beklentilerine cevap verdiğimiz bir dönem olarak kayıtlara geçireceğiz. Gündelik işlerle, kısır döngülerle, yersiz telaşlarla vakit tüketmek yerine enerjimizi ufukların efendisi olacak bir Antalya için harcadığımız bir dönem olacak. Günün sonunda kazanan şehrimiz olacak, insanımız olacak” ifadelerine yer verdi.

“Gençliğimiz var, enerjimiz var”

“Farklılıklarımızı bir ayrışma sebebi değil, aksine büyük bir zenginlik olarak kabul eden; inancı, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesin hukukuna saygı duyan bir yönetim anlayışıyla umudumuzu, heyecanımızı ve yaşama sevincimizi büyüttüğümüz bir dönem olacak” diyen Hakan Tütüncü, cümlelerini şu sözlerle tamamladı:

“Toplumun bütün kesimlerinden bize yönelen destek ve teveccühler, bizim için büyük bir onur olduğu kadar omuzlarımıza ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Bunun farkındayız. Bütün bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için geçen 15 yılda olduğu gibi yine dur durak bilmeden gece gündüz çok çalışacağız. Gençliğimiz var, enerjimiz var, kalbimizde şehrimize ve insanımıza dair derin bir sevgi var. İnanıyoruz, başaracağız. Çıktığımız bu onurlu yolculukta Allah yardımcımız olsun. Hemşehrilerimizin gönüllerinde biriktirdiğimiz sevgiler yolumuzu hep aydınlatsın. Her şey Antalya için.”