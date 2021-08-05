LOJİSTİK DOSYASI: GIDA VE SOĞUK HAVA TAŞIMACILIĞI

SOĞUK TEDARİK ZİNCİRLERİNDE RFID KULLANIMI

Tüketicinin yüksek kaliteli ve güvenli bozulabilir ürünler (örneğin gıda, aşılar veya farmasötik ürünler) almasını sağlamak için sıcaklık kontrollü bir tedarik zinciri çok önemli. Bu faydaları elde etmek için RFID teknolojilerinin ve benzeri kablosuz izleme sistemlerinin kullanımı daha fazla araştırılmalı.

SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİNDE SICAKLIK İYİ İZLENMELİ

Soğuk zincir lojistiği ile taşınan gıdaları yalnızca doğru sıcaklık aralığında tutmak yeterli değil. Taşınan gıda ürünlerinin kalitesi ve güvenliği için sıcaklıklardaki artış ve azalışların da izlenmesi, sıcaklıktaki artış ve azalışların belirlenen sınırlar içinde kalması sağlanmalı.

İLAÇ LOJİSTİĞİ

İlaç kritik bir ürün ve ancak ihtiyaç olduğunda talep ediliyor. İlk araştırma maliyetleri ve üretim maliyetleri yüksek. Raf ömürleri sınırlı ve kontrol ediliyor. Bazı ilaçlar sürekli kullanılmakta ancak bazı ilaçlar ani talep ile temin ediliyor. Bu nedenle bulunabilirliği her iki grup için son derece önemli.

SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ ÖNEMİ

Havayolu taşımacılığının avantajlarının gün geçtikçe arttığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), tüm taraflara (havayolları, nakliyeciler, hükümetler, gümrükler ve nakliyeciler) fayda sağlamak amacıyla tüm girişimlerinde bir tedarik zinciri yaklaşımını benimsiyor.

“YÜZDE 100 YERLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİYİZ”

Seyir Mobil Genel Müdürü Yakup Küçük, “Tamamen kendimize ait Ar-Ge’mizle araç takip ve fi lo yönetim sistemlerinde sektörel çözüm.

SOĞUK ZİNCİRDE YAŞANAN KAYIPLAR NASIL ENGELLENEBİLİR?

Soğuk zincir olarak adlandırılan süreçte, ilgili faaliyetlerin, uygun ısı kontrolünü sağlayacak araç, malzeme ve ekipman eşliğinde yapılmaması nedeniyle yaşanan kırılmalar, ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesine karşın, meyve sebze gibi gıda ürünlerinin yüzde 25–30’unun, aşı gibi kritik öneme sahip sağlık ürünlerinin yüzde 25’inin kaybına yol açıyor.

URAL LOJİSTİK’İN 52 ARAÇLIK FRİGORİFİK TREYLER FİLOSU KRONE’YE EMANET

HEDEF FİLO, SAS’IN ANALİTİK ÇÖZÜMLERİYLE FİYAT VERİMLİLİĞİ SAĞLIYOR

TIRSAN’DAN ÖNDER CANBEK’E TREYLER TESLİMATI

Önder Canbek Nakliyat, en son yatırımı 10 adetlik Kässbohrer K.SSL 31 Hafif Yatay Silobas Treyler ile filosundaki Tırsan araç sayısını 15 adede yükseltti.

N11 VE EKOL LOJİSTİK’TEN ‘N11DEPOM’ PROJESİ

Türkiye’nin alışveriş platformu n11 ve lojistik sektörünün öncü şirketi Ekol’ün işbirliğiyle hayata geçirilen ‘n11depom’ projesi ile e-ticarette hizmet veren tüm firmaların operasyonları tek bir noktadan yürütülebilecek.

GEFCO, BLUEYONDER İLE TEDARİK ZİNCİRİNİ DİJİTALE DÖNÜŞTÜRECEK

Küresel multimodal lojistik uzmanı GEFCO, müşterileri daha iyi desteklemek ve işini daha da büyütmek için Blue Yonder’in TMS ve WMS’sini kullanmaya başlayacak...