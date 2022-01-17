Minik öğrencilerin Okuma Bayramı sevinci

Ağrının Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü İlkokulu birinci sınıf öğrencileri tarafından okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Okuma Bayramında birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sergiledi. Öğrenciler, etkinlikte, hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterileriyle göz doldurdular. Kaymakam Balcı, öğrencilere bu etkinlikten dolayı teşekkür ederek öğrenci belgelerini verdi.

Düzenlenen etkinliğe, Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, AK Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri katıldı.