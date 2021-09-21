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Kaymakam Balcı öğrencilerle bir araya geldi

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretleri kapsamında Toklucak, Budak ve Dokuztaş ilkokullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

AĞRI 21.09.2021, 20:29
Kaymakam Balcı öğrencilerle bir araya geldi

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretleri kapsamında Toklucak, Budak ve Dokuztaş ilkokullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretleri kapsamında Toklucak, Budak ve Dokuztaş ilkokullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Sınıfları tek tek gezen Kaymakam Balcı, öğrenciler ile yakından ilgilenerek onlara okul çantası ve satranç takımı dağıttı. Öğretmenler ile bir süre sohbet ederek okul ihtiyaç ve eksikliklerinin olup olmadığı konusunda bilgi alan Kaymakam Balcı, okul ziyareti sonrası kendisini karşılayan vatandaşlar ile hasbihal etti.

Okul ziyaretlerine Diyadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Atilla Aslan da eşlik ederek çocukların mutluluklarına ortak oldu.

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