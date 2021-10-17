banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Bursa’da ekmeğe zam
Bursa’da ekmeğe zam

Diyadin Meydanı yeni çehresine kavuşuyor

Ağrı’nın Diyadin İlçesinde yapılması planlanan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi , Kent Meydanı Projesi ve Köprü Kaplıcası ile ilgili yapılacak revizyon çalışmaları başladı.

AĞRI 17.10.2021, 11:19
Diyadin Meydanı yeni çehresine kavuşuyor

Ağrı’nın Diyadin İlçesinde yapılması planlanan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi , Kent Meydanı Projesi ve Köprü Kaplıcası ile ilgili yapılacak revizyon çalışmaları başladı.

İller Bankası ve Diyadin belediye teknik personelleri; yapılması planlanan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi , Kent Meydanı Projesi ve Köprü Kaplıcası ile ilgili yapılacak revizyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Diyadin Belediyesi tarafından ilçenin çehresini güzelleştirmek, ilçe sakinlerine, yerli ve yabancı ziyaretçilere bakımlı alanlar sunmak amacıyla başlatılan çalışmayla kapsamlı bir projeyle yenileniyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Giresunspor 9 8
18. Kasımpaşa 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2