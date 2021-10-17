Diyadin Meydanı yeni çehresine kavuşuyor

Ağrı’nın Diyadin İlçesinde yapılması planlanan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi , Kent Meydanı Projesi ve Köprü Kaplıcası ile ilgili yapılacak revizyon çalışmaları başladı.

İller Bankası ve Diyadin belediye teknik personelleri; yapılması planlanan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi , Kent Meydanı Projesi ve Köprü Kaplıcası ile ilgili yapılacak revizyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Diyadin Belediyesi tarafından ilçenin çehresini güzelleştirmek, ilçe sakinlerine, yerli ve yabancı ziyaretçilere bakımlı alanlar sunmak amacıyla başlatılan çalışmayla kapsamlı bir projeyle yenileniyor.