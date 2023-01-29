Çocukları sevindirmek için köy köy geziyorlar

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gönüllüler, çocuklar için köy köy geziyor.

Gönüllüler, kendi imkanlarıyla aldıkları mont, bot, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklarla, Diyadin köylerinde gezerek çocukları sevindirdi. Gönüllülerden Esma Karip, "Diyadin ilçesine bağlı köylerdeki çocuklara hediye götürüyoruz. Oyuncak, mont, kırtasiye malzemesi ve bot götürüyoruz. Hocalarımızla, muhtarlarımızla iletişime geçiyoruz, bu şekilde hareket ederek çocuklarımıza güzel küçük bir etkinlik hazırlıyoruz, burada çocuklarımıza küçük bir etkinlik düzenleyerek hediyelerimizi veriyoruz" dedi.