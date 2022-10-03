Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamalarında 2 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarda kullanılan 5 tır ve 1 otobüse el konulmuştur. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.