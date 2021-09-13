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Ağrı’da çıkan yangın korkuttu

Ağrı’da kışlık ot ve tezeklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AĞRI 13.09.2021, 22:00
Ağrı’da çıkan yangın korkuttu

Ağrı’da kışlık ot ve tezeklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ağrı merkeze bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Adıgüzel adlı vatandaşa ait kışlık ot ve sobalarda yakılmak için kullanılan tezeklerin bulunduğu alanda çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede ot ve tezek yığınını saran alevler mahallede korku ve paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar Ağrı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini aradı. Olay yerine kısa bir sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangın sonucu yaklaşık 350 balya ot ve tezek küle döndü.

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