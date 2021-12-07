Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünün SERKA’ya sunduğu 2 proje destek almaya hak kazandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA) sunulan ’Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi’ ile ’Koçluk Eğitimi’ Projeleri destek almaya hak kazandı.

Projeler hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"İlimizde öğretmenlerimizi Erasmus+ Projeleri alanında aktif kılmak için SERKA’dan talep edilen ’Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi’ teknik destek başvurusu kabul edilmiştir. Bu kapsamda ilimiz genelinde görev yapan 50 öğretmenlerimize okul eğitimi, mesleki eğitim ve gençlik alanlarında proje yazma eğitimi verilecektir. Eğitimimiz online ortamda gerçekleştirilecek ve 30 saat sürecektir. Eğitim sonunda öğretmenlerimize sertifika verilecektir. Proje ile, 2022 yılı Erasmus+ teklif çağrısı ve sonraki dönemlerde öğretmenlerimizi aktif kılmak hedeflenmektedir. SERKA 2021 5’inci dönem teknik destek eğitimi proje başvuruları kapsamında müdürlüğümüz tarafından başvuruda bulunulan ‘Koçluk Eğitimi’ projesi de desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında merkez ilçe ve bağlı ilçelerde görev yapan farklı branşlarda toplam 700 öğretmene 35 kişilik gruplar halinde 20 saat teori online, 6 saat danışmanlık ve 10 saat uygulama yüz yüze şeklinde olmak üzere toplam 36 saat koçluk eğitimi verilecektir. Eğitimin sonunda katılımcı öğretmenlere Koçluk Eğitimi sertifika belgesi verilecektir." dedi.