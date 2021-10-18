Yazılım ve tasarım atölyesinin açılışı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Türk Telekom Fen Lisesi Tekno-Kent Sandıklı yazılım ve tasarım atölyesi açılışı yapıldı.

İş insanları Çetin Pancar ve Yavuz Kocaşaban tarafından Türk Telekom Fen Lisesine kazandırılan Yazılım ve Tasarım atölyesinin açılış programı okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Açılış programına katılan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, gelişmiş ülkelerinin başarısının okullardaki eğitim seviyesi olduğunu ifade etti.

Ülkemizde yoğun bir nüfusun yanında öğrenci sayısının da oldukça fazla olduğunu ifade eden Kaymakam Tortop, “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Bu tür yatırımlar hiçbir zaman boşa yapılmamış demektir. Çocuklarımızın eğitim kalitesinin artırılması ülkemizin refah seviyesini artırmaya eşdeğerdir. Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan ve okulumuza bu atölyeyi kazandıran değerli iş insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Okuldaki atölyenin hem okuldaki öğrencilere hem de ilçedeki bütün öğrencilere hizmet vereceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, “Atölyemizin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum öğrencilerimiz burada robotik kodlama, yazılım ve tasarım, grafik tasarım alanlarında etkinlik ve uygulamalar yapacak. İlçedeki bütün öğrenciler bu atölyeden faydalanabilecekler. Bu imkanı öğrencilerimize sunan değerli iş insanlarına teşekkür ediyor ve diğer iş insanlarımızı da bu tür eğitime destek kampanyasına davet ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okula kazandırdıkları yazılım ve tasarım atölyesi plaket takdim edildi.

Protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilen atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Türk Telekom Fen Lisesi okul Müdürü Recep Çetin, iş insanları Çetin Pancar, Yavuz Kocaşaban, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.