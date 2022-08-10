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Vali Yiğitbaşı, Eber Gölü’nde yürütülen çalışmaları inceldi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Eber Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’da incelemelerde bulundu.

AFYONKARAHİSAR 10.08.2022, 14:52
Vali Yiğitbaşı, Eber Gölü’nde yürütülen çalışmaları inceldi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Eber Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’da incelemelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Eber Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’da, Vali Yiğitbaşı ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, Eber Gölü’nde yürütülen çalışmalar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürü Şahin Çılgın’dan detaylı bilgi aldı.

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