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Vali Gökmen Çiçek: “Frigya’yı herkese duyuracağız”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Gastro Afyon 3. Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında kente gelen 15 ülke büyükelçisiyle birlikte Frigya’nın kalbi Ayazini köyü ve Emre gölünü gezdi.

AFYONKARAHİSAR 18.10.2021, 09:46
Vali Gökmen Çiçek: “Frigya’yı herkese duyuracağız”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Gastro Afyon 3. Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında kente gelen 15 ülke büyükelçisiyle birlikte Frigya’nın kalbi Ayazini köyü ve Emre gölünü gezdi.

Afyonkarahisar’a gelen Srilanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Malta Büyükelçisi Dr. Theresa Cutajar, Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Robo, Kore Büyükelçisi Won Ik Less, Almanya Büyükelçiliği Tarım Bölümünden Janine Kardes, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernanades, Meksika Konsolosu Eduarde Villaholina, Meksika Kültür Ataşesi MArio Chaparo Altamirano, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Panda, Ekvator Büyükelçiliğinden 2. Misyon Şefi Oscar Ramirez, Malezya Büyükelçiliği Maslahatgüzar Arhan Syafrisya Bin Shah, Türmenistan Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte önce Emre Gölü’nü, daha Ayazini köyünü gezdi. Bölgeye hayran kalan büyükelçiler, mutlaka tekrar geleceklerini ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek de, Frigya’yı herkese duyuracaklarını ifade ederek, büyükelçilerin bölgeyle ilgili fikirlerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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