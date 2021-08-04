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Vali Çiçek yapımı devam eden Cemevi’ni inceledi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sinanpaşa’ya bağlı Akçaşar köyünü ziyaret ederek, yapımı devam eden Cemevi’nde incelemelerde bulundu.

AFYONKARAHİSAR 04.08.2021, 15:56
Vali Çiçek yapımı devam eden Cemevi’ni inceledi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sinanpaşa’ya bağlı Akçaşar köyünü ziyaret ederek, yapımı devam eden Cemevi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Sinanpaşa’yı ziyaret eden Vali Çiçek, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer ile görüşerek ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti. Akçaşar Köyünü de ziyaret eden Çiçek burada yapımı devam eden Cemevi’nde incelemelerde bulundu. Çiçek, Akçaşar köylü vatandaşlar da sohbet ederek, istek ve taleplerinin yerine getirilmesi konusunda gerekli yerlere talimat verdi.

Öte yandan Vali Çiçek karşılaştığı çocuklara da oyuncak hediye etti.
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