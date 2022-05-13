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Vali Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği’nden, Kayseri Valiliği’ne atanan Vali Gökmen Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek.
AFYONKARAHİSAR 13.05.2022, 10:55
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği’nden, Kayseri Valiliği’ne atanan Vali Gökmen Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek.
Kentte görev yaptığı 2 yıl boyunca adından sıkça söz ettiren Vali Çiçek, 18 Mayıs Çarşamba günü kente veda edecek. Vali Çiçek’in, Afyonkarahisar Valiliği önünden uğurlanacağı kaydedildi.