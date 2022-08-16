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Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tesp
Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir şahıs üzerinde 5.59 gram bonzai ile yakalandı.
AFYONKARAHİSAR 16.08.2022, 10:01
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir şahıs üzerinde 5.59 gram bonzai ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri aldığı bir ihbar üzerine bir şahıs takibe aldı. E.T., isimli şahsı ilçe merkezinde durduran ekipler yaptıkları üst aramasında şahıstan 5.59 gram bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.