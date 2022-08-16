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Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir şahıs üzerinde 5.59 gram bonzai ile yakalandı.

AFYONKARAHİSAR 16.08.2022, 10:01
Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir şahıs üzerinde 5.59 gram bonzai ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri aldığı bir ihbar üzerine bir şahıs takibe aldı. E.T., isimli şahsı ilçe merkezinde durduran ekipler yaptıkları üst aramasında şahıstan 5.59 gram bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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