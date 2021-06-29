Trafo yangınını elektrik şirketi görevlileri söndürdü

Afyonkarahisar’daki trafo yangını, elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen sebepten ötürü dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören çevre sakinleri olayı Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirerek yardım istedi. Bu sırada bölgeye elektrik dağıtım şirketi görevlileri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yanlarındaki yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.