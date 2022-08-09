Tır kamyona arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tır önünde seyir eden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ-Çifteler karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S., yönetiminden 77 ABK 994 sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden F.Ö., idaresindeki 42 DKU 65 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tırın dorsesi yan yattı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan kamyon sürücüsü F.Ö.’yü ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.