TEKNOFEST Afyon 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması başlıyor

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Afyon 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması yarın başlıyor.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilecek yarışma yarın sabah erken saatlerde başlayacak. Çok sayıda lise öğrencisinin katılacağı yarışma 6 gün sürecek. Yarışmada lise öğrencilerinin yaptığı teknolojik ürünler ve projeler görücüye çıkacak. Yarışma Afyonkarahisar kent merkezindeki Motorsporları Merkezinde yapılacak.