banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor

TEKNOFEST Afyon 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması başlıyor

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Afyon 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması yarın başlıyor.

AFYONKARAHİSAR 08.08.2022, 13:35
TEKNOFEST Afyon 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması başlıyor

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Afyon 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması yarın başlıyor.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilecek yarışma yarın sabah erken saatlerde başlayacak. Çok sayıda lise öğrencisinin katılacağı yarışma 6 gün sürecek. Yarışmada lise öğrencilerinin yaptığı teknolojik ürünler ve projeler görücüye çıkacak. Yarışma Afyonkarahisar kent merkezindeki Motorsporları Merkezinde yapılacak.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu