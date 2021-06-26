Sulama sisteminin elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde köylülerin kendi girimleri ile yaptırdıkları güneş enerji sistemi hizmete girdi. Tesisle ile birlikte elde edilecek elektrik sulama sisteminin enerji ihtiyacını karşılayacak bu sayede elektrik faturalarında da ciddi bir düşüş olacak.

Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde güneş enerji sistemleri projesi tamamlanarak Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Kaymakamı Kaçmaz, Mahmut Köyü Muhtarı Mehmet Kuzu, Mahmut Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Orhan Genç ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Kurdele kesiminin ardından Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki protokol üyeleri köylülerle birlikte tamamlanan güneş enerjisi panellerinin bulunduğu tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mahmut Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Orhan Genç tarafından emeği geçen protokol üyelerine plaket takdim edip temennilerde bulundu. Açılışı yapılan tesisin yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlanırken, tesis sayesinde elde edilecek enerji köylülerin tarlalarının sulama sisteminin elektriğini karşılayacak.