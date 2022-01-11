Şuhut’ta öğrencilerden kan bağışına yoğun ilgi

Afyonkarahisar Şuhut Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Öğrenciler yaptıkları kan bağışı ile geleceğe nefes olurken, bağışladıkları kanlarla diğer öğrencilere de örnek teşkil etti. Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı kan bağışı kampanyası Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün’ün kan bağışı kampanyası tırını ziyaret etmesi ile devam etti. Kaymakam Düzgün, kan bağışında bulunan öğrencilere tatlı ikramında bulundu.