Şuhut’ta Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.

Korana virüs denetimleri kapsamında sokağa inerek denetime çıkan Kaymakam Kaçmaz, Başkan Bozkurt ve tüm daire müdürler ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla yönelik maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara Korona virüs kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.