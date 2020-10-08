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Şuhut’ta Korona virüs denetimi
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇE KAYMAKAMI ERKAN KAÇMAZ VE ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANI RECEP BOZKURT İLÇE MERKEZ ESNAFLARI VE VATANDAŞLARA YÖNELİK KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
AFYONKARAHİSAR 08.10.2020, 13:25
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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.
Korana virüs denetimleri kapsamında sokağa inerek denetime çıkan Kaymakam Kaçmaz, Başkan Bozkurt ve tüm daire müdürler ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla yönelik maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.
Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara Korona virüs kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.
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