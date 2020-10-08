banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
​Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu
​Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı

Şuhut’ta Korona virüs denetimi

AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇE KAYMAKAMI ERKAN KAÇMAZ VE ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANI RECEP BOZKURT İLÇE MERKEZ ESNAFLARI VE VATANDAŞLARA YÖNELİK KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

AFYONKARAHİSAR 08.10.2020, 13:25
3
Şuhut’ta Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.

Korana virüs denetimleri kapsamında sokağa inerek denetime çıkan Kaymakam Kaçmaz, Başkan Bozkurt ve tüm daire müdürler ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla yönelik maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara Korona virüs kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2