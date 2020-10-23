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Şuhut’ta ’Kan Ver Afyon’ kampanyasına büyük ilgi

AFYONKARAHİSAR SEVGİ YILI DOLAYISIYLA AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ VE TÜRKİYE AFYONKARAHİSARLILAR PLATFORMU TARAFINDAN DÜZENLENEN ''KAN VER AFYON'' KAMPANYASINA ŞUHUT'LU VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

AFYONKARAHİSAR 23.10.2020, 10:30
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Şuhut’ta ’Kan Ver Afyon’ kampanyasına büyük ilgi

Afyonkarahisar Valiliği ve Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından düzenlenen ‘Kan Ver Afyon’ kampanyasına Şuhutlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçede kampanya organizasyonunu Şuhut Eğitim Vakfı gönüllüleri üstlenirken bir günde 90 kişi Kızılay’a kan bağışı yaptı.

Şuhut Eğitim Vakfı öncülüğünde Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Kan bağışı sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Kaçmaz kan bağışının önemine dikkat çekerek, “Ben de şahsi olarak kan bağışımı yaptım. Şuhutlu hemşehrilerimiz ile birlikte kan bağışımızı vermeye devam ediyoruz. İnşallah hayırlı bereketli bir gün geçirmeyi düşünüyoruz. Kan bağışı hayat kurtarır sloganıyla hareket ediyoruz. Slogan zaten her şeyi ifade ediyor. Kan bağışının hassasiyeti çok önemli olduğu için bağışın yüksek olması gerekir. Kan bağışına destek olan tüm hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan ilçede bir günde 90 ünite kan bağışı alındığı öğrenildi.

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